ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو هيروين في الإسماعيلية والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية (عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) في كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير وبحوزتهما (8 قوالب أسطواني لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالي). كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (عاطلَين وصاحب معرض سيارات، مقيمين بمحافظة الشرقية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,260 كيلو جرام- مبلغ مالي). تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حداها وباشرت النيابة التحقيق.

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