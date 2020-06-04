السجن 10 سنوات لمتهم في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، اليوم الخميس، بالسجن 10 سنوات للمتهم عصام يحيى علي، فى إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك مع آخرين في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، وأسسوا عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
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