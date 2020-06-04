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السجن 10 سنوات لمتهم في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، اليوم الخميس، بالسجن 10 سنوات للمتهم عصام يحيى علي، فى إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك مع آخرين في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، وأسسوا عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

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