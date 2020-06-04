محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل بحوزته ١٣ ألف كمامة بالقاهرة. البداية عندما تمكن النقيب أحمد المليجي، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته 13850 كمامة طبية مجهولة المصدر، مسدس شمع حال استقلاله سيارة أجرة. بمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد البيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحث الطرق تنجح في ضبط عاملٍ بحوزته ١٣ ألف كمامة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.