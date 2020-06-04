مباحث القاهرة تشن حملات مكبرة لضبط قضايا الاتجار في المستلزمات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

واصل رجال مباحث القاهرة، جهودهم لضبط قضايا تصنيع وحيازة المواد والمستلزمات الطبية بدون ترخيص.

وأثمرت الجهود عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير مشروع في المستلزمات والأدوات الطبية على التالي:

ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية خاص بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وعُثر بداخل المخزن على (11648 عبوة محلول طبى-1600 طن كلور- كمية كبيرة من المستلزمات الطبية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وفي ذات السياق أثمرت جهود وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر عن ضبط (3 أشخاص)، وبحوزتهم (18 زجاجة كحول طبي) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط (3 أشخاص)، حال تواجدهم داخل محل ملك أحدهما وقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" باستخدام خامات مجهولة المصدر وبحوزتهم (كمية من الكمامات المصنعة بإجمالي 1319 كمامة- ماكينة تصنيع).. بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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تمكنت قوة تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بدائرة قسم شرطة الأميرية من ضبط (عامل) حال استقلاله سيارة أجرة.. وبحوزته (30000 كمامة " تحت التصنيع") مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم.

بمواجهته اعترف بحيازتها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (24 علبة بداخلهم كمية من الكمامات الطبية بإجمالي 22800 كمامة- 4 كرتونة بداخلهم أكياس فارغة لتعبئة الكمامات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية من (مدير وشريك بمصنع كائن بدائرة القسم) لقيامه بتصنيع مستلزمات طبية "كمامات" داخل المصنع ملكه "بدون ترخيص" مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك حال تواجده بالمصنع وعُثر بداخل المصنع على (750 كمامة طبية "معدة للبيع"- أدوات ومواد التصنيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.