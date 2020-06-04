مصر | السجن 10 سنوات لمتهم بـ"لجان المقاومة الشعبية"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن 10 سنوات لمتهم بـ"لجان المقاومة الشعبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار معتز خفاجي، قرارا بالسجن 10 سنوات للمتهم عصام يحيى علي، فى إعادة إجراءات محاكمته، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، التي عقدت في الدائرة الثانية إرهاب، بطره.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر، والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.