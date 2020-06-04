مصر | التحفظ على 14 ألف " كمامة " مجهولة المصدر بالساحل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر التحفظ على 14 ألف " كمامة " مجهولة المصدر بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الساحل الجزئية، التحفظ على 14 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، تمهيدا لإعدامها.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن شركة مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته 14500 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتي" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهم.

حري عقار سكني في العمرانية

وكشفت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي بـ"وصلات كهربائية عشوائية"، خاصة بـ"المروحة" السبب في إندلاع النيران داخل عقار سكني بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.

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وبينت المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم جثة الفتاة العشرينية العمر.."روحنا لقينا الجثة متفحمة"، موضحة إلى أن الشقة المندلع بها النيران مساحتها 60 مترا

وكانت لقيت فتاة عشرينية العمر مصرعها في حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية، مساء الثلاثاء، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار سكني، بشارع أحمد سعيد، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد هذا إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، ومصرع فتاة عشرينية العمر، وتحفظت القوات على جثتها، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.