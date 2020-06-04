مصر | انتداب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق عقار في 26 يوليو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر انتداب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق عقار في 26 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في ممر داخل عقار بشارع 26 يوليو لبيان الأسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما كشفت التحقيقات أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل عقار في منطقة الأزبكية، وانتقلت 4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لتسولهم بالأطفال.. ضبط 7 أشخاص في ميدان الحصري

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 7 أشخاص بالجيزة، على خلفية قيامهم باستغلال الأحداث في ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث مفادها قيام مجموعة من الأشخاص 5 سيدات، عاطلات، "لهن معلومات جنائية"، باستغلال الأحداث "أطفال الشوارع" في ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستغلالهم لمجموعة من الاحداث أنجالهم وبعض الأطفال فى أعمال التسول بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر وبصحبتهم 9 أطفال، وعثر بحوزة إحدى المتهمات على مبلغ مالي كما عثر بحوزة أحد الأطفال الأحداث على مبلغ مالي من حصيلة أعمال التسول، بالإضافة إلى عدد من الكمامات مجهولة المصدر وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية.

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابي؛ لسرقة محال مستحضرات التجميل واعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة.

البداية كانت في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم؛ لمتابعة الحالة الأمنية، حيث اشتبهت فى سيارة "بدون لوحات خلفية" باستيقافها وفحص قائدها تبين أنه عاطل، سن 31، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر "له معلومات جنائية" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على "أدوات ومستلزمات تجميل- "مجهولة المصدر" -أجنة ومفك- حقيبة سوداء بداخلها اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة "مُستأجرة"- حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأجولة "فارغة".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات بحوزته، اعترف بسرقتها من داخل محل كوافير كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأضاف باشتراكه مع "عاملة بكوافير- 35 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى "لها معلومات جنائية" فى تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة محال الكوافير ومستحضرات التجميل بأسلوب "كسر القفل" وقيام الأخيرة بإخفاء المسروقات والتصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة الثانية، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت (10 جرام) أقرت بحيازتها بقصد الاتجار.

واعترفا بارتكاب عدد (8) حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية كبيرة من متحصلات نشاطهما الإجرامى والتى قدرت قيمتها "بمبلغ 3750000 جنيه"، كما أرشد الأول عن سيارة "ملكه" أقر بشرائها من متحصلات وقائع السرقة.