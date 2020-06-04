مصر | تأجيل طعن ممدوح عباس على انتخابات الزمالك التكميلية لـ19 يونيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل طعن ممدوح عباس على انتخابات الزمالك التكميلية لـ19 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، قرارا، بتأجيل نظر دعوى انتخابات الزمالك التكميلية.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى بطلان انتخابات الزمالك التكميلية المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار ببطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي أجريت في سبتمبر الماضي، لجلسة 19 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3192 لسنة 74ق، وزير الشباب والرياضة وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.

كما قررت الدئرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،تأجيل الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد إعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018، لجلسة 26 يوليو المقبل.

واختصم هاني العتال، في دعواه التى حملت 48911 لسنة 73ق، كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس الزمالك.

وطالب العتال في دعواه، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي وإعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.