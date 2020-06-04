مصر | الإفراج عن 837 من نزلاء السجون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الإفراج عن 837 من نزلاء السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (168) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وبجانب ذلك باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (669) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط موظف دهس جزارا بتوك توك وتعدى عليه بعصا خشبة مهشما رأسه وألقاه داخل مصرف.
وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن مشاهد لقائد مركبة "توك توك" حال اصطدامه بأحد الأشخاص، مما أدى لسقوط الأخير أرضًا وقيام قائد مركبة "التوك توك" بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية واصطحابة داخل "التوك توك" والهرب به.
وأسفرت جهود وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" (موظف ومقيم بدائرة قسم القنايات بالشرقية) حال قيادته المركبة "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم.
وبمواجهته أقر بمضمون ما جاء بمقطع الفيديو واعترف بقيامه بقتل المجني عليه (جزار مقيم بذات العنوان) لخلافات سابقة بينهما، وقيامه عقب ذلك بالتخلص من الجثة وكذا العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف بدائرة مركز الزقازيق، وتم بإرشاده انتشال جثة المجني عليه وبها تهشم بمؤخرة الرأس.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.