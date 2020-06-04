مصر | ضبط 3 روجوا لبيع الخبز البلدي على "فيسبوك" بدون بطاقات تموين

تمكنت إدارة شرطة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالترويج لبيع الخبز البلدي المدعم عبر موقع "فيس بوك" بدون استخدام بطاقات التموين.

ووردت معلومات لإدارة شرطة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، بقيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع الخبز البلدي المدعم عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتوصيله للمنازل داخل مدينة أسيوط بدون بطاقة تموين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط (حاصل على دبلوم- 27 سنة، مقيم بدائرة شرطة ثان أسيوط) وبحوزته (عدد من أرغفة الخبز "خبز بلدي مدعم" – دراجة نارية تستخدم في توزيع الخبز)، وبمواجهته أقر بتوصيله للمنازل نظير مبلغ مالي، وتحصله على الخبز من صاحب مخبز كائن بذات الدائرة، وأن القائم على إدارة الصفحة شقيق صاحب المخبز وتم ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 4 صنعوا الكمامات من خامات مجهولة

ومن ناحية أخرى، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر، وبحوزتهم 59500 كمامة مُعدة للبيع وكمية من أدوات والمواد المستخدمة في التصنيع.

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ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بإدارة شقق سكنية كائنة بدائرة القسم، كورش لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة باستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط شخصين مقيمان بالقاهرة، حال استقلالهما سيارة ملاكى "ملك المتهم الأول" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بلاستيك بداخله كمية من القماش الخاص بتصنيع الكمامات الطبية، وكذا مبلغ مالى (84600) جنيه.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا بإدارتهما شقتين بالعقار المُشار إليه كورشة لتصنيع الكمامات الطبية بالاشتراك مع (سيدتين) بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

وتم بإرشادهما ضبط السيدتين حال تواجدهما داخل الشقتين المشار إليهما وبتفتيشهما عُثر على (59500 كمامة طبية "معدة للبيع" - 21 ألف كمامة طبية "تحت التصنيع" - ماكينة خياطة - 5 لفافات "دعائم بلاستيكية " – أدوات ومواد تستخدم فى التصنيع).

وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.