مصر | ضبط مدير شركة لقيامه بالنصب على المواطنين في النزهة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مدير شركة لقيامه بالنصب على المواطنين في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (مدير وشريك بشركة لخدمات النقل البرى كائنة بدائرة القسم، ومقيم بمحافظة بورسعيد "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 17 حكما قضائيا متنوعا)؛ لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة.

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين وذلك من خلال إنشاء الشركة المشار إليها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة واعترف بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية بلغت (255600 جنيه).

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

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جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في سرقة السيارات بالقاهرة

وفي سياق أخر، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى يستغل الصبية "الأحداث" فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم، لملاحظة الحالة الأمنية حيث تمكنت من ضبط 3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى، عقب قيامهم بسرقة جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية".

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية"، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى إرتكاب حوادث السرقة لصالحهما، وإعترفا بإستغلال الثلاث أطفال فى إرتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحةالجريمة بشتى صورها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.