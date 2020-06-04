مصر | القصة الكاملة لعصابة سرقة محال مستحضرات التجميل بالتجمع (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة لعصابة سرقة محال مستحضرات التجميل بالتجمع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى؛ لسرقة محال مستحضرات التجميل واعترفا بارتكاب 8 وقائع سرقة.

البداية كانت فى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم؛ لمتابعة الحالة الأمنية، حيث اشتبهت فى سيارة "بدون لوحات خلفية" باستيقافها وفحص قائدها تبين أنه عاطل، سن 31، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر "له معلومات جنائية" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على "أدوات ومستلزمات تجميل- "مجهولة المصدر" -أجنة ومفك- حقيبة سوداء بداخلها اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة "مُستأجرة"- حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأجولة "فارغة".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات بحوزته، اعترف بسرقتها من داخل محل كوافير كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأضاف باشتراكه مع "عاملة بكوافير- 35 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى "لها معلومات جنائية" فى تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة محال الكوافير ومستحضرات التجميل بأسلوب "كسر القفل" وقيام الأخيرة بإخفاء المسروقات والتصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة الثانية، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت (10 جرام) أقرت بحيازتها بقصد الاتجار.

واعترفا بارتكاب عدد (8) حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية كبيرة من متحصلات نشاطهما الإجرامى والتى قدرت قيمتها "بمبلغ 3750000 جنيه"، كما أرشد الأول عن سيارة "ملكه" أقر بشرائها من متحصلات وقائع السرقة.

Advertisements

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة فى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.