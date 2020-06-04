مصر | "مشهد مرعب".. موظف يدهس جزارا ويهشم رأسه ويرميه داخل مصرف بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "مشهد مرعب".. موظف يدهس جزارا ويهشم رأسه ويرميه داخل مصرف بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط موظف دهس جزارا بتوك توك وتعدى عليه بعصا خشبة مهشما رأسه وألقاه داخل مصرف.

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن مشاهد لقائد مركبة "توك توك" حال اصطدامه بأحد الأشخاص، مما أدى لسقوط الأخير أرضًا وقيام قائد مركبة "التوك توك" بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية واصطحابة داخل "التوك توك" والهرب به.

وأسفرت جهود وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" (موظف ومقيم بدائرة قسم القنايات بالشرقية) حال قيادته المركبة "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر بمضمون ما جاء بمقطع الفيديو واعترف بقيامه بقتل المجني عليه (جزار مقيم بذات العنوان) لخلافات سابقة بينهما، وقيامه عقب ذلك بالتخلص من الجثة وكذا العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف بدائرة مركز الزقازيق، وتم بإرشاده انتشال جثة المجني عليه وبها تهشم بمؤخرة الرأس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط 5 متهمين بحوزتهم "جرينوف" وبندقيتين في أسيوط

وضبطت مديرية أمن أسيوط، 5 قطع سلاح ناري، عبارة عن (رشاش جرينوف و2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و13 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، ونفذت 80 حكما قضائيا، وقرار إزالة.

وجاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، استهدفت قرية بني رافع دائرة مركز شرطة منفلوط.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحجبه كمية قدرها (1،650 طن "سكر حر") مجهول المصدر بقصد رفع أسعارها.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم المشار إليه، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.