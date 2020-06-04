شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تطوير ورفع كفاءة العيادة الطبية بديوان محافظة المنيا للكشف على مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تخصيص غرفتين بمبنى ديوان عام المحافظة، تمهيدا لتطوير ورفع كفاءة العيادة الطبية بالديوان العام للكشف على الموظفين، والمترددين على مبنى الديوان العام، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لاتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إن ذلك القرار يأتي حفاظاً على حياة وسلامة الموظفين العاملين داخل مبنى المحافظة، حيث سيتم تجهيز العيادة وتوفير كادر طبي للكشف على العاملين في حالة ظهور أي أعراض مرضية، وذلك كإجراء وقائي لضمان سلامة جميع الموظفين وأيضاً المترددين على مبنى المحافظة.

شدد المحافظ، على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا إذا كان مرتدياً للكمامة الواقية، مع الاستمرار في أعمال التطهير والرش لجميع المصالح والمنشأت الحكومية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

ويهيب المحافظ بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالقرار وحرصا على سلامة وصحة العاملين وجميع مواطني المحافظة.