شكرا لقرائتكم خبر عن 10 درجات فارق بين القاهرة والأقصر.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «32– 20»، الإسكندرية «27– 18»، قنا «41- 25»، الأقصر «42 – 26»، أسوان «42– 26».

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