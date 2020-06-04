شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 43 سائق وتغريمهم في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن ضبط 43 سيارة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس مخالفة بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه باستمرار الحملات التفتيشية على مدار الأسبوع بمداخل ومخارج مدينه الزقازيق تلاحظ التزاما من السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد عبده سالم مدير إدارة المتابعه الميدانية بالديوان العام أنه استمرارا للحملات المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة وبالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 43 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

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محافظ الشرقية يتابع الالتزام بإجراءات الحظر

ضبط ٤٣ سائق وتغريمهم لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية فى الشرقية

ضبط ٤٣ سائق وتغريمهم لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية فى الشرقية