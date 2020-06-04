شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا» تعلن حيثيات حل حزب «البناء والتنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، أن المبادئ والأفكار التي تأسس عليها حزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية)، هي أفكار متشددة تؤكد على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وارتكاب عمليات عدائية من قبل قوات الجيش والشرطة، كما أن عددا من قيادات الحزب هم قيادات بالجماعة الإسلامية الذين نبذوا مبادرة وقف العنف في أعقاب ثورة 30 يونيو، وعادوا لتبني خطاب التحريض ضد مؤسسات الدولة، تضامنا مع الإخوان.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وممتلكاته وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة، أن المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض رئيس لجنة الأحزاب السياسية تقدم بطلب إلى المحكمة في 28 يونيو 2017، لحل الحزب وتصفية أمواله، وكان مرفقا به تقرير نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 627 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والذي انتهي إلى ثبوت مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، المؤشر عليه من النائب العام بالموافقة في 20 يونيو 2017.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن حزب البناء والتنمية هو فرع للجماعة الإسلامية وليس مستقلاً عنها، واقتصرت القيادة في الحزب على قيادات الجماعة المتشددة «أمراء الدم»، وهم الضالعون في ارتكاب جرائم إرهابية، وتلك الجماعة تأخذ طابعا دوليا أجنبيا، ولها فروع في دول مثل السودان والسعودية.

كما ثبت من خلال تقرير لجنة الأحزاب، وهو ما استندت إليه المحكمة، أن لحزب البناء والتنمية تشكيلات عسكرية، وأن هناك مشاهد تلفزيونية مصورة تظهر ميليشيات مسلحة بأسيوط تحمل رايات الحزب عام 2013 فضلا عما صرح به خالد الشريف عضو الجماعة والمتحدث الرسمي باسم الحزب، باعتزامه التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين وضع تلك الميليشيات.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن مصادر تمويل الحزب مجهولة، نظرا لعدم قيام أعضائه بأداء أي اشتراكات لإنفاقها في نشاط الحزب، وإنما تتلقى أموال من جهات خارجية، فضلا عن عدم إعلان الحزب لأهدافه ومبادئه، وتعارض سياساته مع مقتضيات الأمن القومي المصري، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإنشاء ميليشيات مسلحة أدينت في قضايا إرهابية وأعمال عنف عديدة.

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