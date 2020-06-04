شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية شباب الأحزاب» تُثمن اعتذار الشيخة إقبال الصباح عن الإساءة لمصر والمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن لجنة الشؤون الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تُثمن ما ورد عن الشيخة إقبال الصباح، في بادرة كريمة بالاعتذار عما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات في حق المصريين والدولة المصرية، لافتة إلى أن المصريين في قلب الكويتيين أينما كانوا داخل البلاد أو خارجها، ومؤكدة الحرص على قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 28,615

تعافي 7,350

وفيات 1,088

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