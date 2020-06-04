«العناني» يبحث التعاون السياحي مع ألمانيا وترتيبات عودة النشاط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة الألماني لشؤون السياحة توماس بارايس.
تناول الاتصال بحث سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والاجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما عند عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة، وذلك مع التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب الالماني وفي مقدمتها مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى علم وغيرها من المقاصد السياحية الشاطئية والترفيهية والتي يتوجه اليها أكثر من ٩٠ ٪ من السائحين الألمان.
وحرص وزير السياحة والآثار في بداية الحديث على تقديم عرض تفصيلي بضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية استعدادا لاستقبال السائحين والزائرين فور استئناف الحركة السياحية بصفة منتظمة، كما استعرض الجانب الألماني القواعد الخاصة باستئناف السياحة في ألمانيا وكذلك على صعيد الاتحاد الأوروبي.
واتفق الجانبان على تكثيف التواصل على المستوى الفني بين ممثلي البلدين لضمان اتساق الضوابط المتعلقة باستئناف السياحة واستيفائها لكافة المتطلبات الألمانية والأوروبية والمصرية على السواء.
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