شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح 100٪.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء نتيجة الفصل الدراسي الثاني «نهاية العام» للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2019 بنسبة نجاح بلغت 100 ٪ من المتقدمين.

وأكد المحافظ على أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات للشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و114 طالبًا وطالبه، حضر منهم الامتحان 8 آلاف و51 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 8 آلاف و51 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 100% من المتقدمين.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة شمال سيناء على اجتياز أبنائهم مرحلة التعليم الأساسي، متمنيًا لهم التوفيق في الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

أضاف المحافظ، أنه نظرًا لظروف مواجهة كورونا وتعطيل الدراسة فقد كانت درجات التقييم خلال الفصل الدراسي الثاني من خلال المشروعات البحثية التي تقدم بها الطلاب إلى المدارس.

أكد المحافظ على حصول عدد 37 طالبًا وطالبة على المركز الأول على مستوى المحافظة بعد حصولهم على الدرجات النهائية، مؤكدًا على تفوق البنات على البنين، مشيرًا إلى إجراء اتصال هاتفي بعدد 3 من الأوائل وتهنئتهم بالحصول على المركز الأول.

أشار المحافظ إلى أن المشروعات البحثية هي بداية التعلم عن بعد، وأن جائحة كرونا عجلت بتنفيذ حلم تطوير التعليم، مؤكدًا على أن طلبة شمال سيناء لديهم قدرات كبيرة للبراعة في تقديم المشروعات بمعاونة أولياء الأمور وتحقيق الهدف الأساسي من منظومة التعليم الجديدة.

ومن جهة أخرى اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لذوى الاحتياجات الخاصة، كما اعتمد نتيجة امتحانات التلمذة الصناعية لطلاب التربية الخاصة التي تعادل الإعدادية المهنية .

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وأعلنت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ 7 طلاب، وقد نجحوا جميعا بنسبة 100 %، كما بلغ عدد طلاب الصناعية 30 طالبا، وكانت نسبة النجاح 99 % .

حضر اعتماد النتيجة كل من عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان مدير التعليم العام بالمديرية، عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، جاد طه جاد مصطفي، رئيس لجنة النظام والمراقبة.