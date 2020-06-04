شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة» تُحيل خطاب «الأهلي» بشأن تبرعات «آل الشيخ» للشؤون القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الشباب والرياضة إن الاجتماع الأخير الذي عُقد بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جاء بناء على النادي في بيانه الأخير بشأن طلبهم الموافقة على طلب الجهة الإدارية لرد هدايا وتبرعات المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر.

وأكد «صبحي» في تصريحات صحفية، الخميس، أن دور الوزارة في هذا الشأن سيقتصر على الدور القانوني بعد تلقي الوزارة خطاب الأهلي الرسمي، أمس، وتم إحالته فورًا للشؤون القانونية وإدارة التفتيش لدراسة الموقف كاملًا وإصدار رأيها القانوني بخصوص طلب الأهلي.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد استقبل، أمس، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادي بشأن رد جميع التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقاً لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى، أمس.

وأوضحت الوزارة أن لقاء الوزير مع رئيس النادى الأهلى ناقش جميع الآليات القانونية لتنفيذ قرار مجلس إدارة النادى بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020، وستقوم الوزارة بالرد على النادى الأهلى بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادي من جميع جوانبه، على أن يتم ذلك من خلال اجتماع يجرى بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي.

ومن جانبه، أعرب «الخطيب» عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء وحل كافة المشكلات التي تعترى النادي الأهلي والرياضة المصرية بوجه عام.

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