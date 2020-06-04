شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البيطريين» يعلن الأوراق المطلوبة لصرف الدعم لمصابي وشهداء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد عبيد، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، عن الأوراق المطلوبة لصرف الدعم المادي للمصابين من الأطباء البيطريين بفيروس كورونا، وأسر شهداء الأطباء البيطريين، وذلك من منطلق المسؤولية والواجب المهني والمعنوي والمادي من النقابة العامة تجاه الأطباء البيطريين أعضاء الجمعية العمومية.

وقال بيان صحفي للنقابة، إن المستندات المطلوبة في حالة الإصابة لصرف مبلغ عشرة ألاف جنيها، هي أصل تقرير طبي من مستشفي حكومي موضحا به الإصابة مرفق به نتيجة تحليل مسحة اختبار فيروس كورونا، معتمد من المعامل المركزية لوزارة الصحة، وصورة كارنيه النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم حساب بنكي، وسداد اشتراك النقابة لعام ۲۰۱۹م.

وأضاف: «في حالة الوفاة لصرف مبلغ خمسون ألف جنيها، يتطلب ذلك تقرير طبي من مستشفي حكومي موضحا به سبب الوفاة الإصابة بفيروس كورونا أو أصل من تصريح الدفن موضحا به سبب الوفاة، وأصل شهادة الوفاة، وصورة كارنيه النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وسداد اشتراك النقابة لعام ۲۰۱۹، وأصل اعلام وراثة، ورقم حساب بنكي للمستفيدين.

وأشار عبيد إلى أنه يتم إرسال الأوراق عن طريق البريد السريع، أو بريد مسجل بعلم الوصول على عنوان النقابة العامة، أو عن طريق مندوبي النقابات الفرعية مع أرفاق طلب باسم الأمين العام لصرف الاعانة، ورقم موبایل للتواصل.