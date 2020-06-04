شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 أشخاص لقيامهم باستغلال أطفال الشارع في ارتكاب أعمال التسول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط سبعة أشخاص لقيامهم بإستغلال أطفال الشارع في إرتكاب أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام بمدينة أكتوبر.

بداية الواقعة، بتأكيد مع ضبط سبعة أشخاص لقيامهم بإستغلال أطفال الشارع في إرتكاب أعمال التسوللومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام مجموعة من الأشخاص مكونة من 5 سيدات وعاطلين لـ5 منهم معلومات جنائية، بإستغلال الأحداث أطفال الشوارع في إرتكاب أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال إستغلالهم لمجموعة من الاحداث أنجالهم وبعض الأطفال في أعمال التسول بميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، وبصحبتهم 9 أطفال، وعثر بحوزة إحدى المتهمات على مبلغ مالى كما عثر بحوزة أحد الأطفال الأحداث على مبلغ مالي من حصيلة أعمال التسول، بالإضافة إلى مجموعة من الكمامات مجهولة المصدر وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.