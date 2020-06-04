شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 أشخاص لقيامهم باستغلال أطفال الشارع في ارتكاب أعمال التسول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط سبعة أشخاص لقيامهم بإستغلال أطفال الشارع في إرتكاب أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام بمدينة أكتوبر.
بداية الواقعة، بتأكيد مع ضبط سبعة أشخاص لقيامهم بإستغلال أطفال الشارع في إرتكاب أعمال التسوللومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام مجموعة من الأشخاص مكونة من 5 سيدات وعاطلين لـ5 منهم معلومات جنائية، بإستغلال الأحداث أطفال الشوارع في إرتكاب أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال إستغلالهم لمجموعة من الاحداث أنجالهم وبعض الأطفال في أعمال التسول بميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، وبصحبتهم 9 أطفال، وعثر بحوزة إحدى المتهمات على مبلغ مالى كما عثر بحوزة أحد الأطفال الأحداث على مبلغ مالي من حصيلة أعمال التسول، بالإضافة إلى مجموعة من الكمامات مجهولة المصدر وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
28,615
-
تعافي
7,350
-
وفيات
1,088
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 7 أشخاص لقيامهم باستغلال أطفال الشارع في ارتكاب أعمال التسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.