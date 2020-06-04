شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم 688 منشأة ومصلحة حكومية للوقاية من «كورونا» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة شمال سيناء، استمرار تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع مجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة.
وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مدن المحافظة مستمرة، مؤكدًا على أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
بدوره أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه سبق تطهير وتعقيم 688 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا.
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