شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يُحيل مديري التنظيم ورئيس حي بمركزين للتحقيق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديري التنظيم بمركزي مغاغة والعدوة، ورئيس حي غرب مدينة العدوة للشؤون القانونية، للتحقيق معهم في إهمالهم، وتقاعسهم في تنفيذ قرارات الإزالة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة بمركزي مغاغة والعدوة، الخميس، لمتابعة نسب تنفيذ قرارات الإزالة واستمرار أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، حيث وجه بالإيقاف الفوري لأية أعمال بناء مخالف، والتحفظ على جميع معدات البناء.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز، باستمرار حملات إزالة التعديات لجميع مخالفات البناء والزراعة، بالتزامن مع الإزالات الفورية في المهد لأي أعمال مخالفة، وعدم السماح للمخالفين باستغلال ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وقال المحافظ إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 570 متر مربع، و17 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1715 متر مربع، و7 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 527 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى اليوم، 813 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3930 فدان و18 قيراط و8 أسهم، و3219 حالة إزالة مباني بمساحة 440968 متر مربع.