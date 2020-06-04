شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول معرض صور «أونلاين» لنشر معالم الأقصر السياحية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الفنان الأقصري عبدالله منصور، ابن محافظة الأقصر، أول معرض صور «أونلاين»، لمعالم الأقصر التراثية والتاريخية، والمناطق السياحية والأثرية، وهي مبادرة جديدة لنشر البهجة والإيجابية في ظل الظروف الحالية وانتشار جائحة كورونا والتي عطلت السياحة لمصر.

وقال الفنان الأقصرى عبدالله منصور، صاحب فكرة أول معرض أونلاين للمواقع التراثية بالأقصر، إنه فكر في هذا المعرض بعدما التقط بعدسته العديد من الصور الجذابة للمناطق التاريخية والسياحية والأثرية، التي انبهر بها جمهور المتابعين من عشاق عاصمة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الأفكار ونشرها عبر مواقع السوشيال ميديا من شأنها جعل المناطق السياحية والأثرية على منصات المتابعين لها بمختلف دول العالم والمساهمة في عودتهم للأقصر من جديد بعد الانتهاء من كل الإجراءات والتدابير التي تضمن سلامة الجميع من كورونا.

وأضاف، أن الأقصر غنية بمناطقها السياحية المتنوعة، من نهر النيل والكورنيش ومقام سيدي أبوالحجاج الأقصري، ومعبدالأقصر والكرنك، بالإضافة إلى المئات من مقابر الأمراء والنبلاء والملوك بالبر الغربي والمعابد الفرعونية الشامخة في تلك المنطقة ومنها حتشبسوت، وهابو والرامسيوم، بجانب تمثالي ممنون.

وناشد «منصور»، جميع المصورين للمشاركة في معرض «أونلاين»، لمنع التجمعات وتطبيق تعليمات الحكومة ليكون أول معرض أونلاين بمصر للصور المميزة التي ترصد المواقع الآثرية العظيمة بالأقصر لجذب السياحة لمصر لدعم المجتمع الأقصي.

إطلاق أول معرض أونلاين لمعالم الأقصر

إطلاق أول معرض أونلاين لمعالم الأقصر

إطلاق أول معرض أونلاين لمعالم الأقصر