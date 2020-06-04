شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وسط سيناء يستعرض مطالب أهالي «القسيمة».. والمحافظ «دي حقوق مش مطالب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض جازي سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء 18 مطلبًا من مواطني قرية القسيمة التابعة لمركز الحسنة للوزارات ومديريات الخدمات المعنية.

وقال عضو مجلس النواب، أن مطالب المواطنين تتمثل في تزويد القرية بفناطيس مياه للشرب، وسرعة تشغيل خط الكهرباء الجديد الحسنة القسيمة، رفع كفاءة الوحدة الصحية، رفع كفاءة مكتب البريد، وتفعيل مختلف الخدمات به، رفع كفاءة المجمع التعليمي بالقرية، رفع كفاءة مركز الشباب ودعمه بإنشاء ملعب خماسي بالمركز، رفع كفاءة الوحدة البيطرية، وإحلال وتجديد قسم الشرطة، إحلال وتجديد العمارات السكنية، إحلال وتجديد شبكة الكهرباء الداخلية، إنشاء كبائن FTTH لخدمة شبكة الإنترنت وتفعيل تشغيل خطوط الهواتف الأرضية بالقرية، وفتح مدرسة ثانوي صناعي.

وأضاف، كما تمثلت مطالب المواطنين في رفع كفاءة مركز بحوث الصحراء والموارد المائية، رفع كفاءة الطرق الداخلية وإنشاء طرق جديدة، رفع كفاءة دار المناسبات، رفع الرمال المتراكمة داخل القرية، رفع كفاءة ميدان القرية، ورفع كفاءة دار شروق بالقرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيسعي جاهدًا لتحقيق مطالب المواطنين بالتنسيق مع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والمهندس أحمد عبدالحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية بشمال سيناء.

كان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكد خلال لقاء جماهيري بالمواطنين في منطقة القسيمة بوسط سيناء، على الاهتمام بأهالي منطقة وسط سيناء، وتوفير كافة احتياجاتهم وتلبية مطالبهم في شتى القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أنه يعي تماما مشاكل المواطنين، وأنه يقوم بجولات في القرى والتوابع بمختلف مدن المحافظة، للوقوف على مشاكل المواطنين على أرض الواقع والعمل على حلها، موجهًا التحية إلى أبناء منطقة وسط سيناء بصفة عامة، وأبناء منطقة القصيمة بصفة خاصة على الوقوف بجانب مؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب وضد الخارجين عن القانون، لافتا إلى أن قبائل سيناء وخاصة المتواجدة في وسط سيناء تاريخ مشرف على مر العصور.

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واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين في شتي القطاعات وعلى رأسها مياه الشرب والري والكهرباء والصحة والإسكان والتعمير والتربية والتعليم والتموين والطرق والاتصالات وغيرها من القطاعات الخدمية، مؤكدًا على أنها حقوق وليست مطالب، وأنه أعطى تعليماته للقيادات التنفيذية بتلبية احتياجات ومطالب المواطنين.