شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إزالة 7 عقارات مخالفة فى الطالبية وبولاق والهرم وأوسيم والوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وفى السياق أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان حملات ازاله مخالفات البناء مستمرة يوميا مشيرا انه تم اليوم إزالة 7 عقارات مخالف بأحياء الطالبية وبولاق والهرم والوراق ومراكز ومدن الحوامدية وأوسيم .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم البدء فى إزالة 4 حالات بناء مخالف لعقارات مخالفة تصل مساحة كل منهم إلى 150 متر بمركز ابو النمرس مؤكدا أنه تم ازاله عقارين مخالفين بشارع السنترال بحى بولاق الدكرور.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تمت إزالة برج تحت الإنشاء بمنطقة عرب التل بمدينة الحوامدية تم بناءه بالمخالفة على مساحة 600 متر وتمت أعمال الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا انه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الامنية الى أقسام الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ الجيزة أن مجهودات إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمراكز والمدن تتم على قدم وساق حيث تم تنفيذ إزالة لحالتين بناء مخالف تعديات على أراض أملاك دولة ولاية الرى بمساحة 255 متر بناحية كفر عمار بمركز العياط، إضافة إلى إزالة 4 حالات تعديات على مساحة 13 قيراط بمنطقة الشروة بالمنصورية بمركز منشأة القناطر كما تم إزالة تعديات على مساحه 150 متر بقرية العزيزية بمركز البدرشين .

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يذكر ان محافظة الجيزة قد قامت بإزالة 31 عقار مخالف منذ على مدار اليومين الماضيين ليصل إجمالي العقارات التى تم ازالتها 38 عقاراً خلال شهر يونيه وتصل ارتفاعات البعض منهم الى 12 دور.



إزالة العقارات المخالفة بمحافظة الجيزة



إزالة العقارات المخالفة بمحافظة الجيزة



إزالة العقارات المخالفة بمحافظة الجيزة



إزالة العقارات المخالفة بمحافظة الجيزة



إزالة العقارات المخالفة بمحافظة الجيزة



إزالة العقارات المخالفة بمحافظة الجيزة



إزالة العقارات المخالفة بمحافظة الجيزة



إزالة العقارات المخالفة بمحافظة الجيزة