قبل إغراق الأسواق بها.. ضبط 14 ألف كمامة مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبحوزته (13 ألف و850) كمامة طبية مجهولة المصدر، مسدس شمع، حال استقلاله سيارة أجرة. بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد البيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة. يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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