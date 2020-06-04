محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (مدير وشريك بشركة لخدمات النقل البري كائنة بدائرة القسم، ومقيم بمحافظة بورسعيد "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى 17 حكم قضائي متنوع) لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب ايهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة.
بمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين وذلك من خلال إنشاء الشركة المشار إليها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب ايهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة واعترف بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بإجمالي مبالغ مالية بلغت 255 ألف و600 جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مدير شركة نقل نصب على مواطنين بزعم تخصيص فروع لهم بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.