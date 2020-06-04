مد أجل الحكم في نظر التحفظ على أموال حسن نافعة لـ5 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، مد أجل الحكم في أمر التحفظ على أموال حسن نافعة، لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة لجلسة 5 يوليو.

وكان النائب العام أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، وأحيل الطلب إلى محكمة الجنايات لتأييده أو رفضه، وفق ما نص قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن نيابة أمن الدولة جددت حبس "نافعة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.