خالفا قرار الحظر.. ضبط شخصين لقيامهما بتجميع المواطنين لإقامة حفل زفاف بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنيا، من ضبط شخصين لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين استعدادا لإقامة حفل زفاف.

تبلغ لقسم شرطة المنيا بتواجد عدد من المواطنين بمنطقة عزبة السبع بدائرة القسم استعدادا لإقامة حفل زفاف.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ؛ وتمكنت من ضبط شخصين (عامل، حاصل على دبلوم) لمخالفتهما قرار الحظر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.