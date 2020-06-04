بعد 8 جرائم.. ضبط شاب وفتاة تخصصا في سرقة محال "كوافير" في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على عاطل وصديقته بعد سرقتهم 8 محال "كوافير" بالتجمع الخامس.

البداية أثناء مرور المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، والرواد محمد شعلان ومحمود عبد السلام وتوفيق عبود ضباط مباحث القسم، لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهوا في سيارة بدون لوحات خلفية باستيقاظها وفحص قائدها تبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر "له معلومات جنائية" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (أدوات ومستلزمات تجميل- "مجهولة المصدر" -أجنة ومفك- حقيبة سوداء بداخلها اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة "مُستأجرة"- حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأجولة "فارغة".

بمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف بسرقتها من داخل محل كوافير كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

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وأضاف باشتراكه مع عاملة بكوافير مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي "لها معلومات جنائية" في تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة محال الكوافير ومستحضرات التجميل بأسلوب "كسر القفل" وقيام الأخيرة بإخفاء المسروقات والتصرف فيها بالبيع.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن الرواد محمود ثروت ومحمود عطية وأحمد الجندي من ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 10 جرام أقرت بحيازتها بقصد الاتجار.

واعترفا أمام العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية كبيرة من متحصلات نشاطهما الإجرامي والتي قدرت قيمتها بمبلغ 3750000 جنيه كما أرشد الأول عن سيارة "ملكه" أقر بشرائها من متحصلات وقائع السرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله الرائد حسام الضبع، معاون الضبط، والنقيب أحمد وصفى، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.