"التحرش بالفتيات" حيلة شاب لزيادة عدد متابعي صفحته على الـ "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبث محتوى مسيء لقيم وتقاليد المجتمع.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة" بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قام من خلالها بنشر مقاطع فيديو يظهر بها شخصاً يقوم بالتحرش بالفتيات أثناء مرورهم بالطرق العامة، الأمر الذي يسئ لقيم وتقاليد المجتمع.

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على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم بمحل اقامته وضبط هاتفه المحمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى مسئوليته عن ارتكاب الواقعة عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها والتي يديرها من خلال حسابه الشخصي بالاشتراك مع (شخص آخر – مقيم بمحافظة الدقهلية).

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الشخص المشار إليه الذي يقوم بالظهور بمقاطع الفيديو بهدف زيادة عدد المتابعين وتحقيق ربح مادي من خلال الإعلانات الواردة على الصفحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.