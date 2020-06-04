أخبار مصر | اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا في وزارة التعليم العالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا في وزارة التعليم العالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد الطيب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن وجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوف العالمين بالوزارة.

وأشار إلى اكتشاف 6 إصابات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة بمجرد اكتشاف الإصابات، حيث تم إجراء مسجات طبية لهم وتم إدخال الحالات التى تستدعى التواجد بالمستشفيات داخل مستشفيات العزل الصحى ومنح العاملين المصابين من أصحاب الحالات التى تحتاج إلى العزل المنزلى برتوكولات العلاج.

وأوضح أن اكتشاف الحالات كان قبل عيد الفطر المبارك، أي منذ 10 أيام تقريبًا، لافتًا إلى إجراء عمليات تعقيم شاملة لمقر أكاديمية البحث العلمي بالوزارة، بعد اكتشاف الإصابات.

1088 حالة وفاة بـ"كورونا"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى الأمس.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة ، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

المحافظات الأعلى إصابة

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".