أخبار مصر | تصريح صادم لهيئة الدواء المصرية.. أقراص المناعة تسبب كوارث

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح صادم لهيئة الدواء المصرية.. أقراص المناعة تسبب كوارث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد حاليًا أدوية ثبت أن من شأنها ‏الوقاية أو علاج فيروس كورونا ولا توصي الهيئة ‏بالتطبيب الذاتي بأي أدوية بما في ذلك المضادات ‏الحيوية سواء على سبيل الوقاية من مرض كوفيد-‏‏19 أو معالجته.

وتناشد هيئة الدواء المصرية - وفقا لبيان صحفى - المواطنين بعدم الشراء الزائد عن الحاجة وتخزين أدوية المناعة والمكملات الغذائية والفيتامينات خاصة تلك التي تدخل ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد Covid 19، مما قد يتسبب في نقص تلك الأدوية من السوق وإيقاع الضرر بالمرضى الذين يعتمدون على تلك الأدوية بشكل أساسي في علاجهم من بعض الأمراض، وعلى المواطنين عدم تناول أية أدوية أو فيتامينات الا تحت إشراف الطبيب المعالج والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن.

كما ناشدت الهيئة الأطباء والصيادلة بضرورة عدم نشر أي توصيات أو وصفات طبية للوقاية من أو علاج فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وآثار جانبية غير محمودة العواقب لجموع المواطنين.

وقالت الهيئة، إن الاستخدام المفرط للفيتامينات قد يؤدى لمضاعفات وآثار جانبية خطيرة مثل:

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