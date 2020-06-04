أخبار مصر | ننشر شروط صرف دعم مادي لمصابي وشهداء كورونا من الأطباء البيطريين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر شروط صرف دعم مادي لمصابي وشهداء كورونا من الأطباء البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت نقابة الأطباء البيطريين، اليوم الخميس، الأوراق المطلوبة لصرف الدعم المادي للمصابين وأسر شهداء الأطباء البيطريين، من منطلق المسئولية والواجب المهني والمعنوي والمادي من النقابة العامة تجاه الأطباء البيطريين أعضاء الجمعية العمومية.

وتنشر "الخليج 365"، المستندات وهي كالأتي:-

في حالة الأصابة لصرف مبلغ 10 آلاف جنيها:

1- تقرير طبي أصلي من مستشفى حكومي موضح به الإصابة مرفق به نتيجة تحليل مسحة اختبار فيروس كورونا، معتمد من المعامل المركزية لوزارة الصحة.

2- صورة كارنيه النقابة

3- صورة بطاقة الرقم القومي

4- رقم حساب بنكي.

5- سداد اشتراك النقابة لعام 2019.

أما في حالة الوفاة لصرف مبلغ 50 ألف جنيه.

1- تقرير طبي من مستشفى حكومي موضح به سبب الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا أو أصل من تصريح الدفن موضح به سبب الوفاة.

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2- أصل شهادة الوفاة

3- صورة كارنيه النقابة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي

5- سداد اشتراك النقابة لعام 2019

6- أصل إعلام وراثة

7- رقم حساب بنكي للمستفدين.

وأشار إلى أنه يتم إرسال الأوراق عن طريق البريد السريع، أو بريد مسجل بعلم الوصول على عنوان النقابة العامة، أو عن طريق مندوبي النقابات الفرعية مع أرفاق طلب باسم الأمين العام لصرف الاعانة، ورقم موبایل للتواصل.

هذا وكان قرر الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، بناء على البيان الصادر بتاريخ 12 أبريل 2020 من نقيب عام أطباء بيطريين مصر، الذي ينص على صعوبة وتعذر انعقاد مجلس النقابة العامة في الظروف الحالية وتحمل هيئة مكتب النقابة المسؤلية كاملة هذه الفترة لخدمة أعضاءالجمعية العمومية، وبناء على الأحداث الراهنة والظروف الصعبة التي تواجه الكادر الطبي عموما والأطباء البيطريين في مواجهة جائحة فيروس كورونا خاصة، فإن هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين قررت بالتمرير بعد الموافقة الجماعية تليفونيا على مساندة الأعضاء في هذه الظروف بالآتي:

1- في حالة إصابة العضو يتم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه.

2- وفي حالة وفاة للعضو يتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه.

ويأتي ذلك بخلاف ما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية مبلغ 20 ألف جنيه، في حالة الإصابة، و50 ألف جنيه في حالة الوفاة.