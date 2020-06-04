أخبار مصر | عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزراة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن بشرى سارة بشأن علاج المصابين بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19).

وأكدت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزراة الصحة والسكان، عن علاج مصابي كورونا من خلال البلازما، أظهرت نتائج جيدة حتى الآن، ويتم ذلك عن طريق المتبرعين بالدم من المتعافين من الفيروس.

وأضافت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته إحدى الشركات الوطنية للأدوية، لإطلاق حملة (مناعتك حمايتك)، للحديث عن كيفية تعزيز وتقوية مناعة المصريين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أن هناك شروطًا للتبرع بالدم من المتعافين من الفيروس، أهمها عدم التبرع للسيدات والحوامل، والذين لديهم أمراض مزمنة، وكبار السن، لأن مناعتهم تكون أقل، ولا يفضل تبرعهم، لافتة إلى أن عملية الحقن بالبلازما لمصاب كورونا تتم على مرحلتين يفصل بينهم 12 ساعة.