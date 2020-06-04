أخبار مصر | بدء اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان بحضور الوزيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان بحضور الوزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، جلسة مناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعقد بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان.

ويأتي ذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أبو حامد وكيل اللجنة والدكتورة هبة هجرس عضو اللجنة، مترسا اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي.

وفي سياق آخر، يستمر اليوم صرف فئة أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف حيث مقرر الصرف لهم أيام الأربعاء والخميس، وذلك في إطار خطة وزارة التضامن الإجتماعى للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وشهد أمس ختام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الاقل من 1000 جنيه، حيث تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو في يومها الثاني؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 2.340 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 2.474 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات أمس في ثاني أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل؛ حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الإجتماعي 183 ألف حالة بقيمة إجمالية 151 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 1.387 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.695 مليار جنيه، بالإضافة 770 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 628 مليون جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

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وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية "A.T.M" وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من صباح الأثنين الموافق الاول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر على النحو التالي:

- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الاربعاء والخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الأحد والأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

علما أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 اشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفى السياق ذاته أكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.