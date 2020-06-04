أخبار مصر | وفاة جديدة بفيروس كورونا بين الأطباء

أول لقاء بين نقيب الأطباء ورئيس الوزراء

كان الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، التقى قبل أسبوع، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية؛ لاستعراض مستجدات الوضع فى أزمة فيروس كورونا، وعرض المشاكل التى تواجه الأطباء، وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى.

وثمن رئيس الوزراء، خلال اللقاء، الدور العظيم الذى يقوم به الأطباء ومعهم باقى الفريق الطبى فى مواجهة هذه الجائحة.

وعرض النقيب، أهم الأزمات التى يعانى منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا، وتتضمن: ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التى تم تخصيصها للعزل، وإجراء مسحات الـpcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا، والتأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبى من مصابى كورونا فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، ومعاملة شهيد كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية.

وذكر بيان النقابة، أن رئيس الوزراء أكد للنقيب توسيع إجراء تحاليل الـpcr للطواقم الطبية فوراً، وتنفيذ القرار السابق بتخصيص أماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى.