أخبار مصر | حركة تنقلات جديدة بوزارة التنمية المحلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حركة تنقلات جديدة بوزارة التنمية المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية، والتي تضم حوالي 161 قيادة، وتشمل 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد، مؤكدا أن الحركة تتضمن أيضا 141 رئيس مركز ومدينة وحي "89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة".

وأوضح شعراوي، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلي، أن الحركة تتضمن أيضا 60 قيادة تم تعيينها، ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

وفي سياق آخر، وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية الذين تم تعيينهم وترقيتهم في حركة المحليات الجديدة ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية.

ويأتي ذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير.

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وأضاف شعراوي في بيان صحفي، أن كافة القيادات الجديدة يجب أن تكون متواجدة بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكدًا على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى في تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وطالب وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم.

كما أكد شعراوي على أن الوزارة تطبق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات وتقوم بتصعيد المتميزين ومحاسبة المقصرين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة عكفت على دراسة الحركة منذ أسابيع واجراء تقييم ومتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأحهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة في المحافظات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه شعراوي المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية المنقولة والجديدة بالتواجد في المحافظات المنقولة اليها يوم السبت القادم ٦ يونيو ٢٠٢٠ لسرعة تولي مهام عملها.