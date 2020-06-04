شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور معتصم بالله محمود إثر إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة لأطباء مصر، الشهيد الدكتور معتصم بالله محمود زكى إبراهيم، أخصائى الجراحة، الذى توفى إثر إصابته بڤيروس كوڤيد 19، داعيين المولى سبحانه أن يسكنه نعيم جناته مع الأبرار والشهداء.

كما نعت النقابة العامة للاطباء الدكتور حسنى خيرى، أستاذ المسالك البولية بالقصر العينى، بمزيد من الحزن والأسى تنعي النقابة العامة للاطباء، الدكتور حسنى خيرى، أستاذ المسالك البولية بالقصر العيني حيث وافته المنية اليوم إثر حادث اليم، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده برحمته وأن يتقبله مع الصالحين، وأن يجعل تبرعه بتدريس لشباب الأطباء دورات فى أسس البحث العلمى على مدار أعوام بنقابة الأطباء وحرصه علي تخريج أجيال تدرك قيمة العلم والأخلاق وتواصله معهم بكل ود وأبوه في ميزان حساناته.

كانت قد نعت النقابة العامة لأطباء مصر، الشهيد الدكتور محمد عنتر مدرس الفارما بكلية طب الأزهر بدمياط، الذى توفي إثر إصابته بڤيروس كوڤيد 19، داعيين المولى سبحانه أن يسكنه نعيم جناته مع الأبرار والشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم 38 من الأطباء بسبب الفيروس.

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وقال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن إجمالى الإصابات المؤكدة بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد بلغ 372 إصابة، من بينهم 160 طبيب مازالوا يتلقوا العلاج، وحوالى 80 طبيب تعافوا من الإصابة، موضحا أن عدد الشهداء من الأطباء بلغ 32 شهيد، وأوضح مصباح، أن عدد الإصابات بين الأطباء مرشح للزيادة بقوة، خاصة أن هناك إصابات متعددة خلال الـ48 ساعة الأخيرة لم يتم رصدها حتى الآن، نظرا للإجازة الاستثنائية لمدة 3 أيام بالنقابة العامة للأطباء.

كان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قد التقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة، حيث أوضحت النقابة، فى بيان، أن الدكتورة هالة زايد أكدت على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة.