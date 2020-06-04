شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف إقامة صلاة الجمعة غدا في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور، مع إتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.
وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة سيلقيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن «الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد»، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.
رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع فيسبوك:
https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/
رابط صفحة الأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على موقع فيسبوك:
https://www.facebook.com/Al-Azhar-Al-Sharif-120947462632081/
رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع يوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UC9rl8fUlMM0BxTQKKGP5YzQ
رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع انستجرام:
https://instagram.com/officialazhareg?igshid=4y38myyp8o4y
رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع تويتر:
https://twitter.com/AlAzhar
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