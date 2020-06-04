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إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأزهر الشريف إقامة صلاة الجمعة غدا في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور، مع إتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء .

 

وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة سيلقيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن «الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد»، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

 

رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع فيسبوك:

https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/

رابط صفحة الأزهر الشريف باللغة الإنجليزية على موقع فيسبوك:

https://www.facebook.com/Al-Azhar-Al-Sharif-120947462632081/

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رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UC9rl8fUlMM0BxTQKKGP5YzQ

 

رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع انستجرام:

https://instagram.com/officialazhareg?igshid=4y38myyp8o4y

 

رابط صفحة الأزهر الشريف على موقع  تويتر:

https://twitter.com/AlAzhar

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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