شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات محور 26 يوليو منعا لزحام السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية على محور 26 يوليو أعلى المنصورية منعا للزحام، لاستكمال أعمال اصلاحات الطريق وذلك لمسافة 500 متر فى الاتجاهين وتقوم شركة المقاولون العرب بإصلاح الطريق.

وتم تحويل حركة المرور إلى الاتجاه الاخر مع عمل تحويلة مرورية فى الاتجاهين تحت اشراف الادارة العامة للمرور، وتقوم الادارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية والمساعدات الفنية لتسيير الحركة المرورية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.