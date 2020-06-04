مصر | لشكه في سلوكها.. تجديد حبس عامل ذبح شقيقته بدار السلام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر لشكه في سلوكها.. تجديد حبس عامل ذبح شقيقته بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عامل لقيامه بقتل شقيقته بسبب وجود خلافات سابقة بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، كشفت تحريات المباحث تفاصيل الواقعة في منطقة دار السلام في شارع حسن مطر، عن وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها وأنه أقدم على قتل شقيقته بسبب ما سمعه من أقاويل من بعض الجيران حول تعدد علاقاتها العاطفية.

وأضافت التحريات، أن يوم الواقعة قام المتهم بالذهاب إلى منزل المجني عليها وحدثت بينهما مشادة كلامية وبمواجهتها بأقاويل الجيران أنكرت وتطورت المناقشة إلى حدوث الجريمة وقام على إثرها المتهم بالاسراع إلى المطبخ والاستيلاء على سكين وطعن المجنى عليها عدة طعنات أودت بحياتهاعلى الفور.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث عن وجود شبهة جنائية في الواقعة وجرى سؤال شهود العيان وتبين أنهم وجدوا الجثة داخل منزلها، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم وإخطار النيابة واستدعاء الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 36 عاما وبها ثلاث طعنات متفرقة طعن ذبح بالرقبة واثنين بالصدر مما أدى إلى نزيف وتوقف الأنشطة الحيوية بالجسم والوفاة فى الحال وأن الجثة بكامل ملابسها وكانت مسجاه على الأرض داخل منزلها.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة "سكين" وإرساله إلى المعمل الجنائي، وطالبت باستدعاء الشهود العيان تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

البداية تعود عندما تلقى مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي، مفاده قيام عامل بقتل شقيقته، وبالانتقال والفحص، تم العثور على جثة سيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، مقتولة داخل مسكنها، وتحفظت قوات الأمن على المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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طلبوا فدية 4 ملايين جنيه.. كشف ملابسات خطف أبناء صاحب مصنع ومزارع بالإسكندرية

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمــن الإسكندرية من مالك مصنع طوب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بغياب نجله 23 سنة، وإبن شقيقه مزارع، والسابق توجههما لمدينة الإسكندرية مستقلين سيارة ملاكي لتوصيل إحدى قريباتهم لشقتها الكائنة بدائرة قسم أول العامرية وقيامهما عقب ذلك بالتوجه لمنطقة الكيلو 21 دائرة قسم شرطة أول العامرية لتحصيل مبلغ مالى من أحد المقاولين "بينه والمُبلغ معاملات تجارية" وعدم تجاوبهما هاتفيًا معه.

وتلقى المبلغ إتصال هاتفي من هاتف نجله المتغيب طلب خلاله المتصل مبلغ 4 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحهما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة كلٍ من 5 عاطلين "لأحدهم معلومات مسجلة"، ربتى منزل، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحد العاطلين وبحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقررت إحدى ربتى المنزل بإرتباطها بعلاقة صداقة مع المتهم الهارب الذى طلب منها إستدراج المجنى عليهما عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعلمه بثراء والدي المجني عليهما لإرتباطه بصلة قرابة بهما، وبتاريخ الواقعة تقابلت مع المجني عليهما بدائرة قسم الدخيلة وقام المتهم الهارب بإستئجار سيارة ملاكى قيادة أحد المتهمين وأوهموا المجنى عليهما أنها تابعة لشركة لنقل الركاب ثم توجهوا سويًا لفيلا كائنة بمنطقة البيطاش "مستأجرة".

وحال وصولهم قاموا بإحتجازهما بالإشتراك مع باقى المتهمين وتهديدهما بالسلاح الأبيض المضبوط ثم قام المتهم الهارب بالإتصال بوالد المجنى عليه الأول وطلب منه مبلغ الفدية وعقب ذلك قام بالتخلص من السيارة التى كانت يستقلها المجنى عليهما بالطريق الزراعى، وعقب تيقنهم بعدم قيام والدي المجني عليهما بدفع مبلغ الفدية وفشل مخططهم الإجرامى، تم إطلاق سراح المجنى عليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحد المتهمين وفروا هاربين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية