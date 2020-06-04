أخبار مصر | تعرف على الاستعدادات الأخيرة لعودة الصلاة بالمساجد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على الاستعدادات الأخيرة لعودة الصلاة بالمساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستمر وزارة الأوقاف في استعداداتها الٱخيرة لعودة الصلاة بالمساجد واستقبال المصلين بعد توقف دام مايقرب من شهرين.
وستقوم يوم الأحد المقبل وزارة الأوقاف بتوزيع دفعة السجاد الجديدة قدرها 300 ألف متر، تتسلمها المديريات الإقليمية لاستكمال فرش المساجد التى تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها أو تلك المساجد التى تحتاج إلى تجديد فرشها.
ووفقا لرؤية الأوقاف لعودة الصلاة في المساجد، فقد تقرر أن تلتزم بالتالي:
1- اقتصار العمل بالمساجد على الصلاة فقط دون ممارسة أي أنشطة دينية أخرى.
2– استمرار غلق المساجد في غير الأوقات المخصصة للصلاة.
3– استمرار غلق دورات المياه وأماكن الوضوء في المساجد.
4– إلزام جميع المصلين بارتداء الكمامة، واصطحاب مصلى خاص إن أمكن.
5– الالتزام بمنع المصافحة أو العناق داخل المسجد وفق القواعد التي سبق الإعلان عنها قبل تعطيل الصلوات.
6– التركيز على التباعد بين المصلين على أن تكون المسافة بين المصل والآخر مترين.
7– عودة الجمع بشكل مبدئي وفق الخطة الموضوعة ثم تعميمها على الصلوات الخمس.
8– منح الأولوية لما تم حصره من مساجد تحتوي على ساحات دون الزوايا الصغيرة.
9– استمرار تعليق حضور كبار السن والمرضى في ظل رخصة تجيز لهم أداء الصلاة في منازلهم.
10– منع إلقاء الدروس الدينية في المساجد منعًا للتجمعات.
11– استمرار غلق جميع الأضرحة، مع استمرار الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة.
12– منع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها، فلن يتم فتح دور المناسبات للعزاء أو الأفراح.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،