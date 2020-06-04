شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق قرار العزل المنزلي على ركاب الرحلات القادمة إلى مطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، الخميس، 4 رحلات قادمة من جدة والدمام والكويت، ضمن رحلات الجسر الجوي لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

ومن المقرر أن يخضع الركاب لإجراءات الحجر الصحي لدى وصولهم للمطار بواسطة فرق طبية من الحجر الصحى بالمطار وتطبيق قرار العزل المنزلي 14 يوما بدلا من الحجر في الفنادق.

وكشفت مصادر طبية بالبحر الأحمر عن تطبيق الحجر المنزلي للمصريين العائدين من الخارج، بعد توقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لعدة أيام للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أنه من المقرر العمل بالقرار الجديد، والسماح بمغادرة جميع الموجودين في الفنادق الذين يقضون الحجر الصحي والعودة إلى منازلهم لقضاء الحجر الصحي وتطبيق القرار على الرحلات المقبلة.