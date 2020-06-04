غالبية القراء يؤيدون التوسع فى المدارس الرسمية للغات بسبب تزايد الإقبال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول التوسع فى إنشاء المدارس الرسمية للغات بسبب تزايد الإقبال عليها فى سؤال بعنوان: هل تؤيد المطالبات بالتوسع فى المدارس الرسمية للغات بسبب تزايد الإقبال؟ وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 81% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم التوسع فى إنشاء المدارس الرسمية للغات بسبب تزايد الإقبال عليها. فى حين أجاب 19 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر . وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت التسجيل الإلكترونى للمتقدمين للصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية. Advertisements أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية والورسمية لغات والخاص" للعام الدراسي 2020/2021. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للتقديم في المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو الجارى حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم ، وفي حالة تعسر ولي الأمر بالتسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في القدم لها ولديه " صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الاصلية عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا.

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