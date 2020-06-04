شكرا لقرائتكم خبر عن كشف بترولي ينتج 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميًا.. الأبرز في صحف الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلطت صحف القاهرة الصادرة، الخميس، الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة وفق التخطيط الزمني المحدد، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية، بالإضافة إلى الشأن المحلي، وفي مقدمتها مواعيد صروف رواتب شهر يونيو، وقرارات اجتماع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي.

وتحت عنوان «تنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة وفق التخطيط الزمني المُحدد»، أبرزت صحيفة (الأهرام) توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة بمراعاة التنفيذ وفقًا لأحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، لتجسيد صورة الدولة المصرية الجديدة في إطار منظور استراتيجي شامل طويل المدى، وتنفيذ أكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية بمحافظة القاهرة، وذلك لربط مختلف مناطق العاصمة وإحيائها، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وفق احدث المعايير، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، والنصب التذكاري، فضلاً عن سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصة شبكة الطرق والمحاور في محيط محافظة القاهرة، بما فيها التطوير المروري بمنطقتي السيدة عائشة وعين الصيرة بالإضافة لتطوير كوبرى المطار، الذي يربط بين طريق صلاح سلام ومحور جوزيف تيتو، وكذلك أعمال الطرق والمحاور الجارية بمنطقة مدينة نصر، إلى جانب أعمال التطوير بكل من محور «ابن فضلان» وتقاطع جسر السويس مع كوبري القبة.

من جانبها سلطت صحيفة «الأخبار» الضوء على محادثات الرئيس السيسي مع الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، حيث عنونت الصحيفة: «في اتصال هاتفي من زيمان للسيسي: الرئيس يعرب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع التشيك»، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالتشيك وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدا التطلع لاستمرار التنسيق مع الرئيسي التشيكي لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع «فيشجراد».

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي قوله بإن الرئيس التشيكي أشاد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، وخاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي، مؤكدًا حرص بلاده ودول تجمع «فيشجراد» على استمرار العمل على تطوير علاقاتهم مع مصر ودفعها إلى أفاق أرحب، ووجه الدعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا.

وأضاف راضي أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وتحت عنوان «شكري خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي: مصر ترفض إي إجراء أحادي أثيوبي دون اتفاق»، أبرزت صحيفة «الجمهورية» مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث أعربا الوزيران خلال الاتصال عن التطلع بمواصلة العمل نحو تعزيز التعاون الثنائي على كل الأصعدة بما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات بين البلدين.

ونقلت «الجمهورية» عن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله :«إن شكري قدم شرحا لنظيره الروسي حول أخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي»، موضحا كافة مجريات المفاوضات وقبول الجانب المصري باستئنافها، وضرورة أن تسفر عن التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة مع التأكيد على رفض اتخاذ إثيوبيا لأي إجراء أحادي دون التوصل الاتفاق.

وأضاف حافظ أن الوزيرين ناقشا الأوضاع الإقليمية لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا حيث اكد شكري ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق استعادة الأمن والقضاء على كل مظاهر الإرهاب، وكذلك مستجدات القضية الفلسطينية وأهمية الحفاظ على فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية في إطار حل الدولتين مع التحذير من مغبة أي إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنها لن تؤدى سوى إلى تعقد الموقف والتأثير على الاستقرار والأمن الإقليميين.

وحول نتائج الاجتماع الإسبوعي للحكومة، عنونت صحيفة «الجمهورية» «مجلس الوزراء برئاسة مدبولي: 376 مستشفى جاهزا لاستقبال مصابي كورونا»، وأبرزت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عبر فيديو كونفرانس، حيث عرضت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أخر المستجدات بالنسبة لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت «الجمهورية» عن الوزيرة قولها إن عدد المستشفيات الجاهزة لاستقبال المصابين وصل إلى 376 مستشفى على مستوى الجمهورية وانه تم توفير 10 ملايين جرعة لعلاج المخالطين والخاضعين للعزل المنزلي و500 ألف جرعة للحالات الحرجة، مضيفة أن تم تقسيم بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة على أربعة مستويات طبقا لمستوى الإصابة، مشيرة إلى أن مليون مواطن استخدموا تطبيق صحة مصر منذ إطلاقه في أبريل الماضي.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء وافق على إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين بسبب عقود توريد الغاز الطبيعي بإجمالي 3ر5 مليار جنيه، وذلك لدعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشركة الثلاثي الأطراف مع شركة سيماريس الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية الخاص بتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية.

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وتحت عنوان «47 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد»، تناولت صحيفة «الجمهورية» اجتماع الدكتور هالة السعيد وزير ة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج في أسيوط والمنيا.

وأوردت الصحيفة تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث قالت السعيد إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئيا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا تجعل الإقليم أكثر جذبا للاستثمارات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية بالجمهورية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرها 47 مليار خلال العام المالي 2020- 2021 تشكل 25% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة وبنسبة زيادة 50% عن خطة 2020/19.

وأوردت صحيفة «الأهرام» تحت عنوان «15 يونيو بدء صرف الرواتب»، تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي أكد فيها أنه سيتم بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2019 / 2020، تقديم مواعيد صرف راتب يونيو الحالي للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ من الاثنين 15 يونيو.

ونقلت الصحيفة عن معيط قوله إنه قد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وأهاب الوزير بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتحت عنوان «كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية»، أبرزت صحيفة «الأخبار» نجاح قطاع البترول في تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية -5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا جاء ذلك في تقرير للمهندس طارق الملا ويزر البترول والثروة المعدنية تلقاه من الجيولوجي اشرف ابزينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات في منطقة امتياز ابوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت انرجي مصر.