شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض بـ26 مليون دينار كويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض ثان مداره 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق- شرم الشيخ، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 13 مارس 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019. الجريدة الرسمية by Abdullah Salim on Scribd الوضع في مصر Advertisements

اصابات 28,615

تعافي 7,350

وفيات 1,088

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